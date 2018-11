Neslihan Maltepe reklam yüzü oldu

Yeşilköy İstanbul Wow Hotel'de gerçekleşen reklam çekimlerinde iki taçlı ve dereceli Türkiye güzeli ve yüzünü biraraya getiren Zigavus Pharma başarılı ve ses getirecek bir reklam filmine daha imza attı. Zigavus Pharma Yönt. Kur. Bşk. Sn. Ahmet Polat ve Yönt. Kur. Bşk. Yrd. Sn. Yılmaz Polat ürünlerinin kalite standartlarının çok yüksek olduğunu, saç dökülmesine karşı bitkisel çözüm olarak sundukları kokusuz sarımsaklı şampuanın eczanelerde ilk tercih edilen marka olduğunu, saç, cilt ve bakım ürünlerinin eczanelerde dermo-kozmetik raflarında önemli bir yere sahip olduğunu ve markalarının Miss Globe Türkiye güzeli ve Star Tv Avlu dizisin yıldızı Neslihan Maltepe ve Future Fashion Faces World Fırat Tepe ile bir araya gelmesinden ve çektikleri reklam filminden duydukları memnuniyeti vurguladı. İzmir'de başlayan çalışmalarına kısa süre içerisinde tüm Türkiye'yi katmayı başaran ve Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Belçika, Arnavutluk, Kosova ülkeleri başta olmak üzere Azerbaycan, Irak, Özbekistan gibi Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine de ürün satarak global pazarda payını arttıran Zigavus; geniş çaplı araştırmalar ile inovatif, yüksek kaliteli ve ihtiyaçlara uygun ürünler geliştiriyor. Zigavus dünya genelinde birçok sağlık ve kişisel bakım fuarından davetler alıp, Türkiye'yi %100 yerli ve milli bir Türk markası olarak dünyada gururla temsil ediyor. 2012 Yılında Avrupa Standartlarında "SKINLAB Laboratuvar" dermatologları tarafından yürütülen etkinlik testlerinde Zigavus şampuanlarının saçın kalitesini yükselttiği, tahrişi azalttığı, saç telini kalınlaştırıp saç dökülmesini engellediği kanıtlanmıştır. İçeriğinde doğal sarımsak ekstratı, beta karoten, çinko ve kalsiyum olan kokusuz "Zigavus Extra Plus Sarımsaklı Şampua" ve içeriğinde Saw Palmetto, Ginseng, Ginkgo Biloba, At Kestanesi, Biotin, Aloe Vera, Siyah Sarımsak, Kafein ve Capsicum ekstratları bulunan" Ultra Forte Şampuan" düzenli ve sürekli kullanıldığında saç dökülmesini önleyerek, saç derisinde biriken ölü hücreleri temizleyerek kepek oluşumunu engeller. Saçlara sağlık, canlılık ve direnç kazandırır. Sarımsak kokusu içermez. Sağlıklı saç gelişimini sağlayarak saç hücrelerini besler, saçların daha güçlü olmasını sağlar. Ph değeri saç derisiyle uyumlu olduğu için irritasyona sebep olmaz. Yıpranan saçlara kökten uca bakım sağlayan Zigavus Türkiye'nin tek tercih edilen Sarımsaklı Şampuanı olma gururunu yaşıyor.