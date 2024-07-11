İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişiyi yakın takibe aldı. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenirken bu sabah sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'e yönelik operasyon düzenlendi.

Mali ekiplerinin çalışmalarının ardından İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ile çok sayıda kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 61'e yükseldi.

YUMAK İPYLE 'KOLAJEN İP TEDAVİSİ' UYGULAMIŞLAR

Operasyona dair ortaya çıkan detaylara göre; Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerin 20 bin lira karşılığında franchise olarak tabir edilen bayilere satıldıkları belirlendi. Yine bu bayilerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin mevcut olmadığı tespit edildi. Çalışmalarda herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere marka etiketi basılarak "kolajen ip tedavisi", "gençleştirme ip tedavisi" gibi şekillerde pazarlamalar yapıldığı saptandı.

1,5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

İncelemelerde, bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde gerçekleştirildiği anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu da tespit edildi.

MASAK'IN GÖREVLENDİRDİĞİ VERGİ MÜFETTİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan operasyona dair yeni bir gelişme yaşandı. MASAK tarafından fenomen çifti araştırmak üzere görevlendirilen vergi müfettişinin, 30'dan fazla kez Neslim Güngen'i cep telefonundan arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği saptandı. Bu telefon görüşmelerinin teknik takibe takılması üzerine vergi müfettişi de operasyona dahil edildi. Vergi müfettişi tatil yaptığı otelde gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.