Neslim Güngen'in çalışanı itiraf etti! Fenomenlere soruşturmada yeni gelişme

"Kuyu-8" operasyonları kapsamında gözaltına alınan, aralarında Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma kapsamında 25 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 45 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 20 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

EMNİYETTE SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Şüphelilerden Neslihan Güngen'in emniyetteki ifadesinde, yaptıkları iş ve işlemlerin şeffaf olduğunu, devletin her kurumunun gelip denetleyebileceğini, vergi müfettişiyle de görüşmeyi sadece vergi dairesinde yaptıklarını, bunun dışında görüşmediklerini söylediği öğrenildi.

Güngen'in güzellik merkezinde çalışanların ise ifadelerinde, sahte faturalar kesildiğini, ürünlerin sağlıksız olduğunu bilmelerine rağmen şüphelinin zorlamasıyla bu ürünlerin satışlarının yapıldığını söyledikleri belirtildi.

İnanç Güngen'in de güzellik merkezinde kullanılan cihazların UTS kayıtlarının olmadığından kendisinin haberi olmadığını, bunlarla eşinin ilgilendiğini iddia ettiği kaydedildi.

Şüpheli vergi müfettişinin de Neslihan Güngen'le kayıt dışı görüşme talebinde bulunmadığını söylediği öğrenildi.

- OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 65 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yetkilendirilen vergi müfettişi olduğu, Neslihan Güngen'le kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan, UTS kayıtları olmayan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünlerine el konulmuştu.