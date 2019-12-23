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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye haklarını ve çıkarlarını savunmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya mutabakatıyla ilgili Yunan gazetesine verdiği demeşte, 'Türkiye, bölgede haklarını ve çıkarlarını savunmaya devam edecek.' ifadelerini kullandı.

23.12.2019  11:11 - Güncelleme: 23.12.2019  11:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da yayımlanan To Vima gazetesine demeç verdi. 
 
Bakan Çavuşoğlu, Libya mutabakatının tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu belirterek, Türkiye'nin bölgede haklarını ve çıkarlarını savunmaya devam edeceğini söyledi. 
 
"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, uluslararası anlaşmalar yapma yetkisine sahip olan yegane makamdır. Bizimle akdettiği anlaşmanın benzerlerini, İtalya Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile imzalamıştır. Libya ile akdettiğimiz muhtıra yasaldır ve geçerlidir."
 
"ADALARIN HAKLARI SINIRLI, YUNAN YÖNETİMİ BUNU GÖZARDI EDİYOR"
 
Deniz alanlarının sınırlandırılması konusunda adaların haklarının sınırlı olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Maalesef Yunan yönetimi ve kamuoyu bu temel ilkeyi gözardı etme eğiliminde." diye konuştu. 
 
"Yunan ve Rumlar haksız iddialar ile Doğu Akdeniz’de en büyük kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin dar bir deniz yetki alanı bölgesinde sıkışıp kalmasını istiyor. Türkiye sınırlarından sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan 10 kilometrekarelik bir küçük adanın Yunan ana karasına 570 kilometre uzakta olmasına rağmen 40 bin kilometrekarelik münhasır ekonomik bölgeye sahip olmasını nasıl beklersiniz? Bu şekilde yapılacak olan deniz alanları paylaşımı adil olamaz."
 
"ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NIN, ZORLAYICI YETKİSİ OLDUĞUNU KABUL ETMİYORUZ"
 
Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların Uluslararası Adalet Divanı'na taşınması olasılığı olup olmadığına ilişkin bir soruya "Biz Uluslararası Adalet Divanı'nın, zorlayıcı yetkisi olduğunu otomatikman kabul etmiyoruz. Yunanistan da, bu konuda çekinceleri olduğunu defalarca dile getirmiştir. Yine de iki taraf için kabul edilebilir seçeneklere açığız." cevabını verdi.
 
"KIBRIS'TA RUM KESİMİ ÇÖZÜM YÖNÜNDE İRADE TAŞIMIYOR"
 
Kıbrıs sorunu ile ilgili bir soruyu da cevaplayan Çavuşoğlu  "Rum kesimi çözüm yönünde irade taşımıyor." dedi.
 
Kaynak: TRT Haber
 

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