Netanyahu bir Arap ülkesine daha gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Kuzey Afrika ülkesi Fas’ın başkenti Rabat'a bir ziyaret gerçekleştirip Fas Kralı VI. Muhammed ile görüşeceği belirtildi.

Fas merkezli Al-Ousboue Assahafi gazetesinin “güvenilir” kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail kabinesi ve birkaç Faslı yetkilinin, Netanyahu'nun Fas ziyaretini planlamak için temas halinde bulunduğu ileri sürüldü.

Haberde, Netanyahu’nun ziyaretinin Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in 30 Mart’ta gerçekleştireceği Fas ziyaretinin ardından gerçekleşeceği aktarıldı.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, İsrail resmi olarak Fas tarafından tanınmasa da, özellikle güvenlik alanında olmak üzere iki ülke arasında gizli ilişkilerin devam ettiği, Faslı yetkililerin İsrail ve Yahudilere duydukları sempatiyi açıkça dile getirdiği belirtildi.

İsrail’den Afrika çıkarması

20 Ocak’ta Orta Afrika ülkesi Çad ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulduğunu ilan etmek üzere yarım günlük resmi bir ziyaret için Çad'a giden Netanyahu, ziyareti "tarihi bir adım" olarak nitelendirmişti.

"Çad, Arap ve Müslüman dünyasında yaptığımız devrimin bir parçasıdır." diyen Netanyahu, İran ve Filistin'in ülkesinin Arap ve Müslüman dünyasındaki diplomatik atılımından büyük endişe duyduğunu ve bu atılımı önlemeye çalıştığını iddia etmişti.