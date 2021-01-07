Netanyahu: Nükleer anlaşmaya dönersek, Orta Doğu'daki ülkeler nükleer silahlanma için acele edecek

AA 07 Ocak 2021 Perşembe 15:39 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 15:40

Başbakan Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına verdiği katkıdan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Netanyahu, başka Arap ve Müslüman ülkelerin de Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağından şüphesi olmadığını söyledi.

Netanyahu, Mnuchin'in ABD Hazine Bakanlığı görevi boyunca İran'a yaptırımların uygulanmasında önemli rol oynadığını kaydetti.



Tahran üzerindeki baskının devam etmesi gerektiğini söyleyen Netanyahu, "JCPOA'ya (Nükleer anlaşma) geri dönersek, Orta Doğu'daki diğer birçok ülke nükleer silahlanma için acele edecekler. Bu bir kabus ve bu aptallık. Bu olmamalı." ifadelerini kullandı.

Mnuchin ise İran'ın nükleer programına ilişkin olası müzakerelerin İsrail ve bölgedeki Arap ülkeleriyle istişare edilerek yapılması gerektiğini dile getirerek, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamaz. İran, İsrail ve Arap komşularını tehdit eden terör faaliyetlerini durdurmalıdır." diye konuştu.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış, ABD Başkanı Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.

