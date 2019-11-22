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Netanyahu'dan nafile açıklamalar: Bu bir darbe girişimi

Uzun süredir koalisyon hükümetini kuramamanın sıkıntısını yaşayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in, hakkındaki 3 ayrı dosya nedeniyle dava açma kararının ardından daha da zor bir duruma düştü.

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İsrail Başbakanı Netanyahu Batı Kudüs’teki ofisinde hakkındaki suçlamalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.
 
Suçlamaları reddeden Netanyahu, "Şu anda asılsız suçlamalarla Başbakan'a yönelik bir darbe girişimine şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.
 
Netanyahu, zamanlamanın manidar olduğuna dikkati çekerek, kendisi hakkında yapılan soruşturmayla ilgili soru işaretleri oluştuğunu, bu durumun da İsrail polisi ve Başsavcısı'na olan güveni zedelediğini söyledi.
 
Başsavcı'nın kararını şüpheli bulduğunu ve devlet işlerini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan Netanyahu, "Beni destekleyenlere ve siyasi rakiplerime sesleniyorum. Devletimizin bekası için güvenilir bir hukuka tabi olmalıyız." dedi.
 
Netanyahu, kendisini sorgulayan memurların da sorgulanmasını talep ederek, sürecin “kirli”, hakkındaki suç dosyasının delillerinin "şüpheli" olduğunu kaydetti.
 
Polisin "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması tanığına şantaj yaptığını ileri süren Netanyahu, hukukun kendisi hakkında "ayrımcı" işlediğini iddia etti.
 
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, hakkındaki 3 ayrı dosya nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılması kararı vermişti.
 
Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkında 4000 numaralı dosyada rüşvet, 1000 ve 2000 numaralı dosyalarda ise sahtekarlık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla iddianame hazırlanacağını açıklamıştı.
 
- NETANYAHU HAKKINDAKİ DOSYALAR
 
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor.
 
Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Başbakan Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.
 
"1000 numaralı" dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.
 
"2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.
 
Mandelblit, söz konusu dosyalara ilişkin kararını vermeden önce geçen ay başında dört gün boyunca Netanyahu'nun avukatlarını dinlemişti.
 

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