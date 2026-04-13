Netanyahu'dan yeni düşman arayışı! Bakan Fidan: Bunun Türkiye olduğunu görüyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın konuşmalarından satır başları:

* Dün itibari ile taraflar aldıkları mesafeyi kamuoyu ile paylaştılar. Geldiğimiz noktada ABD'liler daha net bir açıklama yaptılar.

* Taraflar başlangıç pozisyonlarını ortaya koydular. İsrail'in buradaki oyunbozanlığını hep hesapta tutmak gerekiyor.

* Başlangıç pozisyonları her zaman için biraz maksimalist olur. Daha sonra taraflar arabulucuların desteğiyle bir noktada buluşturmaya çalışırlar. Yeter ki ateşkese ulaşmada, devam ettirmede, daimi kalıcı niyetleri olsun. Benim gördüğüm şu anda her iki taraf da ateşkes konusunda samimi, ihtiyacın farkında.

* İsrail'in buradaki oyun bozanlığını hep hesapta tutmak gerekiyor. Biz bunu Amerikalılara da diğer taraflara da sürekli söylüyoruz. Ama an itibarıyla Amerikalılar da İranlılar da kendi evlerine gittiler. İranlılar özellikle Amerikalıların yaptığı teklifi değerlendirecekler. Bir cevap verecekler diye düşünüyorum.



* Müzakere edilen konu başlıklarına baktığınız zaman bunların 15 gün içerisinde nihai bir imzalanacak belgeye bağlanması teknik olarak da mümkün olmayabilirdi.

* Nükleer konuda olay 'ya hep ya hiç'e dönerse, özellikle zenginleştirmeyle ilgili konuda, orada bir ciddi engelle karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Bunu da bazı arabulucuların ve diğer ülkelerin desteğiyle aşmaya çalışacağız.

* Hürmüz Boğazı savaşın bölgesel bir savaş olmadığını küresel etkilerinin olduğunu gösteren bir savaş.

* Hürmüz Boğazı'ndan ülkeler para ödemeden geçmeli ve geçiş engellenmemelidir.

* Hürmüz Boğazı için yeni modeller konuşuluyor. İran'ın Hürmüz için belli talepleri var. Avrupa'nın teklif ettiği bazı öneriler var.

* Hürmüz sorununun aşılması için herkes elinden geleni yapmalı.

* Hiçbir ülke İran'a karşı Hürmüz'de savaşın bir parçası olmak istemiyor

* Hürmüz'den geçiş konusu bölgesel projelerimizin de önemini gösterdi.

* Hürmüz Boğazı açılırsa müzakerelerle ilgili sorun kalmaz.

* 40-45 milyon kişiyi etkileyecek bir kıtlığa yol açabilir.

* Hürmüz Boğazı uluslararası serbest geçiş bölgesidir. Uluslararası seferin inkıtaya uğraması istenen bir şey değil.

* Savaş daha büyük çatışmaya dönebilir. İsrail'in yayılmacı politikası bölgede fay hatlarını kırıyor.

* Kalıcı ateşkese ulaşılması. Türkiye çözüm için yoğun çaba sarf ediyor.

* 7 Ekim'den sonra başlayan süreçte İsrail'in ortaya koyduğu yayılmacı politika ve bu politikayı devam ettirmesi kırılgan olan zemini daha da kırılgan hale getiriyor.

* İsrail Lübnan'da yok etme operasyonu içinde. İsrail Lübnan'da belli bir nüfusun yer aldığı bölgeyi bombalıyor.

* Bu geniş yayılma hamlesiyle yerlerinden edilmiş insanların aslında çok daha büyük bir trajedinin parçası olduğunu görüyoruz. Bu bölgesel bir çatışmayı gündeme getirebilir.

* İsrail kendi yapmadığı bir şeyi Lübnan Hükümeti'nden bekliyor. Hizbullah'ı silahsızlaştırma... Lübnan Hükümeti'nin gücü buna yetmez. Burada topyekûn bir ulusal çözümün yer alması gerekiyor.

* Bu konuda bizim durduğumuz yer barış yoluyla buranın açılması, tarafların bu konuda müzakerelerini tamamlaması çünkü her taraf bunun farkında, devam ettirilemeyeceğini görüyorlar, uluslararası bir silahlı barış gücüyle buraya müdahil olmanın çok fazla zorlukları var.

* İsrail güvenlik peşinde değil daha fazla toprak peşinde, bu yayılmacılığını da güvenlik adı altında gizliyor.

* Hem Pakistanlılarla hem de İranlılarla konuştuğumda, Pakistan'ın algısı burada referans noktasıdır Pakistan çünkü arabulucudur fakat Netanyahu her zaman yaptığı gibi geldi oyunu bozdu, limitleri zorladı Amerika'da buna hiçbir şey diyemedi.

* Suriye bu süreç içerisinde emin bölge olarak kaldı, sağında solunda savaş var ama bu süreç içerisinde Suriye'ye hiçbir şey olmadı, savaş durumu olmadı.

* SDG ile devam eden entegrasyon sürecinin devam etmesi önemli, çok önemli aşamalar kat edildi.

* İsrail'in Suriye'ye yönelik ertelediği politikaların oluşturacağı riskler var, İran'daki savaştan dolayı bazı şeyleri yapmıyor ama bunun olmayacağı manasına gelmez.

* Bizim desteklediğimiz projeler hayata geçseydi bugün aslında Hürmüz Boğazı'yla ilgili sorunun daha az negatif sonuç ürettiğini görecektik

* Şimdi ülkeler bundan ders çıkardılar. Kimse buna bağlı olmak istemiyor. Ben bundan sonra bölgede yeni bağlantısızlık projelerinin hayata geçeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin burada ciddi roller alacağını düşünüyorum.

* (Ortadoğu) Her ülkenin bir güvenlik paktı çerçevesinde, birbirinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve güvenliğine taahhütte bulunması gerekiyor.

* Yunanistan Kıbrıs Rum Kesimi İsrail üçlüsünün Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi çevrelemeye yönelik veya bu izlememi verecek şekilde olması meselesi bizim çok yakın radarımızda olan bir husus.

* (Yunanistan-GKRY-İsrail) Yaptıkları işbirlikleri daha fazla güven getirmiyor; daha fazla güvensizlik getiriyor. Daha fazla sorunu, savaşı getiriyor.

* Umarım bu hatalarından vazgeçerler. Ne Yunanistan'ın be Kıbrıs Rum Kesimi'nin İsrail'le askeri işbirliğine ihtiyacı yok.

* İsrail'in Cumhurbaşkanımız karşısında kompleks içerisinde olduğu bir gerçeklik. Bölgede pek çok olay yaşanıyor ve Türkiye'nin denge çabası, Türkiye'yi öyle bir yerde tutuyor ki İsrail, Türkiye'nin pozisyonunu bozamıyor. Bu durum da onları dengesizliğe itiyor.

* Türkiye'nin sesi, kullandığı diplomatik metodoloji, yöntem herkesten farklı olduğu için Cumhurbaşkanımızın dünya ölçeğindeki liderliği, dünya liderleriyle olan yakın ilişkisi, Türkiye'nin geliştirdiği etkileşim ağı İsrail'in illüzyon yaratmada bütün retoriği alt-üst eden bir husus

* İsrail'in Cumhurbaşkanımız karşısında kompleks içerisinde olduğu bir gerçeklik. Bölgede pek çok olay yaşanıyor ve Türkiye'nin denge çabası, Türkiye'yi öyle bir yerde tutuyor ki İsrail, Türkiye'nin pozisyonunu bozamıyor. Bu durum da onları dengesizliğe itiyor.

* Tüm bunların üzerine, İsrail'in Türkiye'ye saldırması anlaşılabilir bir hale geliyor. İran'dan sonra İsrail düşmansız yaşayamaz. Netanyahu'nun Türkiye'yi yeni düşman ilan etme arayışında olduğunu görüyoruz.

* Avrupa ile ABD arasında güven bunalımı çıktı. Trump'ın NATO tepkisi büyük bir kırılma. ABD'nin olmadığı Avrupa Birliği güvenliğine hazır olmalıyız

* Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi belki tarihinin en önemli ama en önemli zirvesi olacak.

* Avrupa güvenliğinde Türkiye burada ana aktör olarak hem görüş oluşturmada hem sistem kurmada hem de pratikte çok ciddi rol almak durumunda.

* Diplomaside seferberlik başlatmıştık. 1.aşamada tamamlanmamış hususlar var. Kahire'de çalışmalar devam ediyor.