Netflix logolu USB'lerle kurum bilgisayarlarını ele geçiriyorlar
Siber dolandırıcılar bu kez de Netflix üzerinden şirketleri hedef aldı. Netflix logolu zarfları yöneticiler adına şirketlere yollayan dolandırıcılar, zarf içerisine koydukları USB bellekler üzerinden kurum bilgisayarlarını ele geçirmeye çalışıyor. Akılalmaz yöntemin deşifre olmasının ardından çok sayıda şirket, çalışanlarına söz konusu zarflar noktasında uyarı mailleri atıyor.
Çeşitli yöntemler ile bilgisayarlara sızmaya çalışan siber dolandırıcılar bu sefer de kötü emellerine Netflix'i alet etti.
Özellikle büyük kurumları kendilerine hedef seçen dolandırıcıların hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem ile hareket ettiği ortaya çıktı.
NETFLİX LOGOLU POSTALAR
İçerisine tanıtım broşürü ile birlikte bir de USB bellek koydukları postaları Netflix logosu ile yöneticiler adına kurumlara gönderen dolandırıcılar, zarfın içindeki USB bellek üzerinden şirket bilgisayarlarını ele geçirmeyi hedefliyor.
ŞİRKETLERDEN ÇALIŞANLARINA UYARI!
Yaşanan ilginç dolandırıcılık yöntemi üzerine çok sayıda şirket çalışanlarını Netflix üzerinden bu yönde gelecek sarı zarflar noktasında uyarıyor.
Yapılan uyarılarda; zarf içerisinden çıkan USB belleğin hiçbir şekilde bilgisayarlara takılmaması, takılması halinde ise USB'ler üzerinden truva atı yazılımların bilgisayarların kontrolünü ele geçirebileceğine dikkat çekiliyor.
KARGO TESLİMİNDE KASKLI KAMUFLAJ
Öte yandan dolandırıcılar izini kaybettirmek için ilginç bir yönteme daha başvurdu. Şirketlere yapılan teslimlerde kuryelerin kasklarını çıkarmadan kargoları bıraktığı, bu şekilde güvenlik kameralarına takılmayarak deşifre olmaktan da kurtulduğu belirtiliyor.
(Yeni Şafak)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.