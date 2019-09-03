Netflix, internet yayınlarına yönelik düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecini başlattıklarını bildirdi.

Netflix Türkiye Sözcüsü'nün yazılı açıklamasında, platformun Türkiye'de 1,5 milyon üyesi bulunduğu, bu sayının gittikçe arttığı belirtildi.

"İnternet yayınlarına yönelik yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık." ifadesine yer verilen açıklamada, platform üyelerinin, dünyanın birçok yerine sunulan içerik çeşitliliğine ve Türkiye'den dünyaya taşınan yerel hikayelere değer verdiğine olan inanç vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle bir yandan Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek."