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Netflix'ten 'sansür' iddialarına net yanıt

Netflix Türkiye İletişim Müdürü Savaş, 'sansür' iddialarına yanıt verdi. RTÜK'le uzun görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Savaş, 'Bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadılar' açıklamasını yaptı.

18.12.2019  12:40 - Güncelleme: 18.12.2019  12:40
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), film ve dizi izleme platformu Netflix'te sansür uygulayacağı iddia edilmişti. Bu iddialara Netflix'ten yanıt geldi. Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş yaptığı açıklamada, "“190 Netflix ülkesi ne izliyorsa, Türkiye’de de o izleniyor. RTÜK’le uzun süren görüşmelerimiz oldu. Ancak bizden hiçbir dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadılar." dedi.
 
SANSÜR YOK, EBEVEYN KİLİDİ VAR
 
Hiç bir dizi ya da filme sansür uygulanmayacağının altını çizen Savaş, "Sadece çocukların ulaşabileceği içerikler üzerine konuştuk. Bu konuyu da ebeveyn kilidiyle çözdük. Yetişkinlere yönelik içeriklerde kesinlikle bir kısıtlama konusu gündeme gelmedi” ifadelerine yer verdi.
 
3 YENİ TÜRK DİZİSİ NETFLİX'TE
 
Atiye dizisi merakla beklenirken Netflix, 2020 için 3 yeni Türk dizisi daha planlandığını açıkladı. Michael Azzolino, “Türkiye’de yatırım konusunda çok istekliyiz” diye konuştu.
 
(Akşam)

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