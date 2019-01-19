Nevşehir CHP’de istifa
Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selman Pakoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.
- İHA
Yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilmeyen Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selman Pakoğlu'nun yerine CHP ilçe eski başkanı Arif Yoldaş Altıok aday gösterilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.