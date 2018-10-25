Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nevşehir’de 10 bin 923 gram kaçak tütün ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından araç içerisinde öğrencilere sigara satışı yapan kişi yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bir araç içerisinde öğrencilere sigara satılan ihbar sonrasında araç içerisinde sigara satıldığı konusunda ki ihbarın ardından araçta yapılan aramalarda 10 bin 923 gram kıyılmış tütün ve çeşitli markalarda 6 bin 800 adet boş makaron ele geçirilirken araç sahibi M.Y. gözaltına alındı. 
 
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y.’ye 4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ziya Gökalp´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 25 Ekim 1924

Ziya Gökalp´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 25 Ekim 1924

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA