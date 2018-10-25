Nevşehir’de 10 bin 923 gram kaçak tütün ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bir araç içerisinde öğrencilere sigara satılan ihbar sonrasında araç içerisinde sigara satıldığı konusunda ki ihbarın ardından araçta yapılan aramalarda 10 bin 923 gram kıyılmış tütün ve çeşitli markalarda 6 bin 800 adet boş makaron ele geçirilirken araç sahibi M.Y. gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y.’ye 4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.