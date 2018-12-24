Nevşehir'de 18 kişi FETÖ/PDY'den yakalandı
Nevşehir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 18 kişi yakalandı.
- DHA
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları gereği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 şüpheli, terör örgütüne üye olmak gerekçesiyle gözaltına alındı. TEM şubesinde sorgulandıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza mahkemesine çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı.
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