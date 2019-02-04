Nevşehir’de 243 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir polisine kaçak tütün mamulü satışı yapılıyor ihbarının üzerine Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 243 kilogram tütün ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan şahsa “5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek suçundan işlem yapılırken kaçak tütün Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.