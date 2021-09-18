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Nevşehir'de ambulans kazası: 3 yaralı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı, ikisi sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 00:32 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 00:32
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Kalaba beldesinde tek taraflı motosiklet kazasında yaralanan S.T'yi Nevşehir Devlet Hastanesine ulaştırmaya çalışan M.D. idaresindeki 50 AAS 172 plakalı ambulans, Göreme Kavşağı'nda Ö.Y. yönetimindeki S FD 668 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulansın sürücüsü M.D. ile ismi öğrenilemeyen sağlık çalışanı ve otomobil sürücüsü S.T. yaralandı.

Kaza yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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