Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Örgüt üyesi olduğu öne sürülen Afganistan uyruklu İslamuddin M. (28), evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hacıbektaş Adliyesine sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.