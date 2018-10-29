Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Örgüt üyesi olduğu öne sürülen Afganistan uyruklu İslamuddin M. (28), evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hacıbektaş Adliyesine sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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