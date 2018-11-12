Nevşehir’de FETÖ’den 23 kişiye yasal işlem yapıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 21’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise denetimlik serbestlik kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.