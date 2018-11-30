Nevşehir'de Kore Kültür Günü etkinliği düzenlendi

NEVÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kore'nin tarihi, sanatı ve kültürel zenginliklerinin anlatıldığı tanıtım filmi izlendi.

Daha sonra yöresel kıyafetlerle seyircilerin arasından geçerek ellerinde davul ve çeşitli enstrümanlarla sahneye çıkan sanatçılar gösteri sundu.

Dans, gösteri ve telli çalgı dinletisi izleyicilerden alkış aldı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programın sonunda NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, ekibin sorumluları Kyung Man Choe, Youngsin Lee, Anji Park ve Choe Kim'e çiçek takdim etti.

Hatıra fotoğraflarının çekimiyle etkinlik sona erdi.