Nevşehir'de tur otobüsü devrildi: 14 yaralı
Nevşehir'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu Azerbaycan uyruklu 14 turist yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Merdan Qurbetov (43) yönetimindeki 75 BG 330 Azerbaycan plakalı otobüs, Nevşehir-Avanos kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta bulunan 18 turistten 14'ü hafif şekilde yaralandı.
Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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