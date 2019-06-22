Nevşehir'de turist otobüsü devrildi: 27 yaralı
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsünün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
- DHA
NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsünün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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