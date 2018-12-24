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Nevşehir’de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

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Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından H.Y.M.’nin evinde yapılan aramada 107 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin ve 1 adet içme düzeneği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Y.M. jandarmada ki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 
 

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