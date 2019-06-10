Milli Takımımız, İzlanda'da skandalla karşılaştı! 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 4. maç için İzlanda'ya giden Milli Takım, İzlanda'da alışagelmişin dışında bir uygulamayla karşılaştı. Burak Yılmaz, havalimanında 3 saat bekletildiklerini açıklarken Emre Belözoğlu da "İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu" dedi

MENGÜ'DE TEPKİ ÇEKEN İZLANDA AÇIKLAMASI

Nevşin Mengü, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İzlanda'da Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan herif salağın teki eyvallah. yalnız İzlanda'yı kınarken atlamamız gerek bir detay var. Milli takımın bekletilme sebebi, uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılması. Bu tür seyahatlerin organizasyonu yapılırken daha dikkatli olmak gerekir. Bir kural varsa kurala uyulmalı, kuralları çiğneyerek, biz yaparız oldularla, haklıyken haksız duruma düşeriz" dedi.

"BUNUN ADI TÜRKİYE DÜŞMANLIĞIDIR"

Mengü'nün pes dedirten açıklamasına vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

"Bu duruma da muhalefet ettiniz ya.. şaşırmadık!"

"Sağ duyu diye yanlış bilgi vermek muazzam birşey ya"

"Türk Milli takımı nerden uçarsa uçsun kimse tarafıdan bekletilemez. Bu olaydan bile birilerini eleştirmeye kalkıyorsan, bunun adı Türkiye düşmanlığıdır."

"Babalı kızlı doğduğunuz ve doyduğunuz topraklara yabancı geldiniz yabancı kaldınız. Yazık sizin yerinizde olmayı hiç istemezdim."

"Onaylanmamış havaalanı nedir nevşin hanım? Google’da baktım ama bi şey bulamadım. Habercilik bitti habercilik."

"Bizde tam içimizde ki İzlanda'lıyı arıyorduk. Bir daha seyahat ederken sana sorsunlar da sen anlat sizin oranın kurallarını."