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Güncel

Nevşin Mengü'den skandal sözler! Kabe'ye yönelik alçak saldırıyı savundu

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Nevşin Mengü ise alçak provokasyonu gerçekleştirenleri savundu.

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01 Şubat 2021 Pazartesi 08:58 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 08:58
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Müslümanların kutsalı olan Kabe'ye yönelik geçtiğimiz günlerde çirkin bir provokasyon gerçekleştirildi. Müslümanların kıblesi Kabe üzerinden yapılan büyük provokasyona Twitter'dan #KabeKutsalımızdır hashtagiyle tepki yağdı. Nevşin Mengü ise Kabe'ye yönelik gerçekleştirilen alçak provokasyonu meşrulaştırmaya kalkarak skandal ifadelere imza attı.

ALÇAK PROVOKASYONU MEŞRULAŞTIRDI

Mengü, Boğaziçi'ndeki skandal olayla ilgili "İki genç tutuklandı. Kabe'nin resmine illüstrasyon yapmak niye dini değerlerle dalga geçmek oluyor. Dalga da geçmiyor gençlerin yaptığı illüstrasyon. Bu çocuklar sanki inanılmaz bir şey yapmış gibi tutuklandı. Aman dini değerlerimize milli değerlerimize küfür ettiler diye tutuklandı çocuklar. Buna dünyanın her yerinde gülerler. " diyerek işlenen suçu meşrulaştırmaya kalktı.

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