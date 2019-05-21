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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,46 artışla 25.799,27 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 kazançla 2.855,38 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 değer kazancıyla 7.766,29 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD'nin Çin'li Huawei şirketine uygulanacak yaptırımları askıya aldığına dair haberlerle teknoloji hisselerinin öncülüğünde New York borsasının pozitif seyrettiğini belirtti.

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