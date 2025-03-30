''Uluslararası Sıfır Atık Günü'' dolayısıyla New York'taki kanaat önderlerinden Emine Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikler kapsamında BM binası içinde organize edilen sergiye katılanlar, AA muhabiriyle duygu ve düşüncelerini paylaştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sıfır Atık Danışma Kurulunun üyesi olan Lara van Druten, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutlamak üzere bir araya geldikleri için mutlu olduğunu belirtti.

van Druten, sıfır atık hassasiyeti dolayısıyla geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış bir takım elbise giydiğini söyledi.

- EMİNE ERDOĞAN İLE SIFIR ATIK VAKFINA TEŞEKKÜR

Asya Pasifik bölgesindeki şehirler ve ortak kuruluşlardan oluşan bir ağ olan CityNet'in Genel Sekreteri Vijay Jagannathan da organizasyona katıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Jagannathan, "Sıfır Atık Komitesinin bir parçası olmaktan gerçekten onur duyuyorum ve bunu mümkün kıldıkları için özellikle Emine Erdoğan hanımefendiye ve Sıfır Atık Vakfına teşekkür ediyorum. Umarım bu etkinlik sayesinde CityNet ve Sıfır Atık Vakfı arasında çok daha güçlü ortaklığa sahip oluruz." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin ilk çevreye duyarlı mühendislik firmalarından olan EauGlobe'un kurucusu Hakima El Haite de BM nezdinde böylesine önemli gün dolayısıyla bir araya geldikleri için çok mutlu olduğunu kaydetti.

El Haite, "Buraya uzun yıllar bakan olarak, üst düzey isim olarak geldim ancak Birleşmiş Milletler merkezinde katı atık sorunuyla mücadele etmek bir başarıdır ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderlik ettiği bu girişimin, sıfır atık girişiminin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Bu yıl tekstil ürünlerinde geri dönüşüm ve yenilenme konusuna odaklanıldığını belirten El Haite, "Ben de bu heyecan verici deneyimin bir parçası olduğum için çok mutluyum." dedi.

- "MODA DEVRİMİNE KATILALIM, SIFIR ATIĞA GEÇELİM"

Uluslararası Katı Atık Birliği Başkanı Carlos Silva Filho da Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 2025 yılında kutlanmasıyla moda ve tekstil endüstrisinin yarattığı etki konusunda farkındalık yaratılmasının amaçlandığını vurguladı.

Filho, "Her yıl tonlarca atık çevreye atılıyor. Dolayısıyla bu tür atıklarla nasıl daha iyi başa çıkabileceğimize gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Serginin burada, New York'taki BM merkezinde düzenlenmesi, bireysel faaliyetlerin yanı sıra sektörel faaliyetlerin de önemi konusunda farkındalık yaratmak için bir dönüm noktasıdır." diye konuştu.

Söz konusu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Filho, "Bu etkinlikleri medyada görünür kıldığı için Sıfır Atık Vakfına teşekkür ediyorum. Moda devrimine katılalım, sıfır atığa geçelim." ifadesini kullandı.

BM Sıfır Atık Danışma Kurulunun bir üyesi olan Laura Reyes de "Bu yıl modada sıfır atık gününü kutlamak için büyükannemin kazaklarını giyiyorum, tekstil ürünlerinin yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi eğilimine katılıyor olmak beni çok gururlandırıyor." değerlendirmesini yaptı.