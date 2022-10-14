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New York'taki Türkevi'nde ''Uluslararası Yemek Festivali'' düzenlendi

Dünyada en fazla diplomatik temsilciliğin bulunduğu şehirlerden New York'ta kültürel ve sanatsal etkinliklerin merkezi haline gelen Türkevi binası, bu kez kapılarını 'Uluslararası Yemek Festivali' için açtı.

AA14 Ekim 2022 Cuma 23:12 - Güncelleme:
New York'taki Türkevi'nde ''Uluslararası Yemek Festivali'' düzenlendi
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Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde Yabancı Konsoloslar Derneğince düzenlenen festivalde, dünya mutfaklarından örnekler sunuldu.

Festivale, başta New York'ta görev yapan başkonsoloslar, New York Belediyesinden üst düzey yöneticiler, diplomatik misyon çalışanları ve seçkin konuklar katıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, etkinlikteki konuşmasında, Türkevi binasının geçen yıl eylülde açılışından bu yana yaklaşık 50 ulusal ve çok uluslu etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti.

Özgür, "Gururla söyleyebilirim ki Türkevi binası, şehirde yeni buluşma mekanı haline geldi. Türk misafirperverliğini deneyimlemek isteyen herkese kapılarımızın ardına kadar açık olduğunu burada tekrar hatırlatayım." dedi.

Davetlilere başta Türk mutfağı olmak üzere dünyanın değişik bölgelerindeki geleneksel mutfak kültüründen yiyecek ve içecekler ikram edildi, gecede değişik müzik dinletileri de sunuldu.

"Uluslararası Yemek Festivali", 2020'de Kovid-19 salgınının başlamasıyla 2 yıldır yapılamamıştı.

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