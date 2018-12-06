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NG Afyon Yeni Yılı Cenk Eren İle Karşılıyor

Termali, yemek kültürü ve tarihi zenginliğiyle, gezi tutkunlarının yeni keşif rotası Afyon’daki buluşma noktası NG Afyon, yılbaşında konuklarına, lezzetten eğlenceye, SPA’dan çocuk etkinliklerine uzanan renkli bir program hazırladı. Bu programın sürpriz ismi, yılbaşı gecesi sahne alacak olan Cenk Eren…

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Cenk Eren’in, yılbaşına özel hazırladığı repertuarıyla NG Afyon misafirleri yeni yıla eğlenceli bir başlangıç yapacak. Müzik dolu dakikalara, NG Afyon’un usta şeflerinin yılbaşına özel hazırladığı lezzetli menü eşlik edecek..

 

Yılbaşına özel sunulan, gala gecesinin de dahil olduğu 3 veya 4 gecelik konaklama paketleri ile misafirler, hem yeni yıla görkemli bir şekilde giriş yapacak hem de seneye otelin termal sularında yenilenenerek girecekler.

 

Bilgi ve rezervasyon için:

Telefon: 0272 220 22 22

E-Posta: rezervasyonafyon@nghotels.com.tr

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