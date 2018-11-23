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NG Hotels 2018’de de dünyanın en iyileri arasında…

Dünyanın en prestijli turizm ödülleri arasında yer alan World Luxury Hotel Awards’da bu sene de, NG Afyon “Dünyanın en Lüks Termal Oteli” ödülüne, NG Sapanca ise, “Dünyanın En Lüks Doğa Resort”u ödülüne layık görüldü.

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Turizm sektörünün öncü markası NG Hotels, NG Sapanca ve NG Afyon’da sunduğu hizmetlerle, otel misafirlerinin ve turizm sektörü profesyonellerinin oylarıyla belirlenen, 2018 World Luxury Hotel Awards’da iki ödüle birden layık görüldü.

 

Bali’de Ayana Resort and Spa’da düzenlenen ödül töreninde; NG Sapanca 3. kez Dünyanın En Lüks Doğa Resort’u ödülünü alırken, NG Afyon 2. kez,Dünyanın En Lüks Termal Oteli ödülünü aldı.

 

Tesisler, toplam 102 ülkeden, 976 otelin katıldığı yarışma, 300 binden fazla otel misafirinin ve turizm profesyonelinin verdiği oylarla değerlendiriliyor. Dünya çapında hizmet endüstrisi standartlarının temelini oluşturan World Luxury Hotel Awards’da NG Sapanca, 2016 ve 2017 yıllarında ard arda En Lüks Doğa Resort’u ödülüne, NG Afyon ise 2017 yılında Avrupa’nın ve Dünyanın En Termal Oteli ödülüne layık görülmüştü.

 

Muhteşem doğası içerisinde, benzersiz bir Spa deneyimi yaşatan NG Sapanca, geniş ve el değmemiş bir alanda, her biri kayıt altına alınmış binlerce ağacın yükseldiği bir ormanın kalbinde üstün hizmet anlayışını sürdürüyor. Termali lüksle harmanlayarak “termal wellness” konseptiyle hizmet veren, NG Afyon ise termal suların şifalı etkisiyle misafirlerine bedensel ve ruhsal olarak yenilenme şansı veriyor.


 

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