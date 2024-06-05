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Niyazi Pakyürek'in cenazesi toprağa verildi

Bursa'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in cenazesi defnedildi.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 15:00 - Güncelleme:
Niyazi Pakyürek'in cenazesi toprağa verildi
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Pakyürek'in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Vatan Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, eski milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TBMM 22. Dönem milletvekili Pakyürek'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • Niyazi Pakyürek
  • AK Parti
  • Bursa Milletvekili

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