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Niğde merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanmasına' operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında meslekten ihraç edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Kasım 2020 Salı 10:56 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 11:03
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Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve meslekten ihraç edilen 25 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

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