Niğde’de 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Burhan Mahallesi’nde B.S (48) ve M.S. (50) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Akrabaları tarafından haber verilmesi üzere B.S (48) ve M.S. (50) ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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