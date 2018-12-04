Niğde'de çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken çığ altında kalan dağcıyı arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.

Çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u bulmak için yürütülen çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma ve Erzurum AFAD ekiplerinin yanı sıra Samsun'dan getirilen kadavra arama köpeği de katılıyor.

Karakoç'un bacağında platin olduğunun belirlenmesiyle çalışmalarda dedektörün de kullanıldığı öğrenildi.

Bölgede, öğle saatlerinde kar yağışının etkili olmasının beklendiği, hava koşulları uygun olduğu sürece çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Aladağlar'da, Eznevit mevkisinde önceki gün tırmanış yapan 2 dağcıdan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, bölgede mahsur kalan Hilal İşcan ise askeri helikopterle kurtarılıp, Adana'ya götürülmüştü.