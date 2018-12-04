Niğde'de çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları tekrar başladı

Geçen pazar günü Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren Hilal İşcan ile Kemal Karakoç, saat 16.00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İşcan, kar kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, Karakoç'a ise ulaşamadı. Telefonla 112 Acil'i arayan İşcan'ın yardım talebi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgedeki kötü hava koşullarına rağmen arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dün sabah saatlerinde İşcan'ı buldu. Donmak üzere olan İşcan, helikoptere alınarak Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. İşcan, tedavinin ardından taburcu edildi.

GECE ARA VERİLDİ

Dağcılardan Kemal Karakoç'u arama kurtarma çalışmaları bölgeye gelen dağcılarında yardımı ile dün saat 18.00'e kadar sürdü. Ancak çalışmalara hava sıcaklığının -17'ye kadar düşmesi nedeniyle ara verildi. Bugün sabah tekrar çığın düştüğü yere gelen arama kurtarma ekipleri, Karakoç'u Samsun AFAD tarafından da bölgeye getirilen 'Aprek' isimli kadavra köpeği ile tekrar aramaya başladı.

4 METRE KAR VAR

Ekipler ayrıca, bacağında platin bulunan Karakoç'u bulabilmek için çalışmalarda metal detektörü de kullandığı açıkladı. Çığ düşen bölgenin 800 metrelik bir alanı kapsadığını açıklayan ekipler 4 metreyi bulan karda arama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.