Niğde’de terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı
Niğde’de teör örgütü DEAŞ propagandası yapmaktan 3 yıl 4 ay cezası kesinleşen U.T., jandarma tarafından yakalandı.
- İHA
Ulukışla Jandarma ekipleri, DEAŞ propagandası yapmaktan 3 yıl 4 ay kesinleşen cezası bulunan U.T.’nin Dorbaoğaz köyünde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları operasyonda U.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen U.T., tutuklanarak cezaevine götürüldü.
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