Niğde'de eski Cumhuriyet Savcısı Yağmur'u öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Eski savcı Serhat Yağmur'un öldüren A.A. hakkında, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

A.A. hakkında, "tasarlayarak öldürme", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame, Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Davanın ilk duruşması 17 Ocak'ta görülecek.

Niğde ve Konya'da savcılık yapan Serhat Yağmur, görevinden istifa ettikten 2 yıl sonra 3 Eylül 2018'de Sazlıca beldesi yakınlarındaki çöplük alanda tabancayla başına ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu.

Zanlı, cinayetin ardından yardım etmesi için telefonla aradığı bir arkadaşının ihbarıyla yakalanıp tutuklanmıştı.

A.A'nın ifadesinde, "Yağmur'un kendisinden zorla para istediğini, vermek istemeyince aralarında tartışma çıktığını, küfür edince cinayeti işlediğini ve pişman olduğunu" söylediği öğrenilmişti.