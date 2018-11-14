Niğde'de FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Ş.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ByLock kullanıcısı olduğu ve daha önce meslekten ihraç edildiği belirlenen Ş.T, Kemerhisar ilçesinde kaldığı babasının evinde yakalanmıştı.