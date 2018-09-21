Niğde’de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ'cü komiser yardımcısı yakalandı

Niğde Emniyet Müdürlüğü İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve yakalama emri bulunan FETÖ/PDY terör örgütü sanığı ihraç komiser yardımcısı M.Ü. KOM ekipleri tarafından İmam Hatip Meydanı üzerinde yakalandı. M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.