Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

AA 06.02.2020 12:51 - Güncelleme: 06.02.2020 12:51

Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Ulukışla ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde Bülent (57), Aynur (32) ve Müzeyyen Demirdelen (56) ile Ayşegül (34) ve Adnan Eymen Ünüvar (5) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Ulukışla Devlet Hastanesinde ilk tedavileri yapılan 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Merkez Konaklı beldesindeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Ebru (2), İremsu (9) ve Reyhan Özercan (7) da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gazdan etkilenen 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.