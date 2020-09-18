İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2020 Cuma / 30 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5546
  • EURO
    8,9571
  • ALTIN
    474.046
  • BIST100
    1110.66
Güncel

Niğde'de korkunç kaza: 1 ölü

Niğde'de bir otomobil yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.

DHA18 Eylül 2020 Cuma 08:56 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 08:56
ABONE OL

Niğde'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ikiye ayrıldığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde eski Fertek yolundan meydana geldi. Hastaneler bölgesine seyir halinde olan Çağrı Kızıldeniz (23) yönetimindeki 51 ABD 789 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Furkan Şahin’e (17) çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi. İkiye ayrılan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkartılırken, sürücü Kızıldeniz'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar yaya Kemal Furkan Şahin ile araçtan çıkartılan Ahmet Özel, Batuhan Şenbaş ve Ramazan Binay, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Özel ile Ramazan Binay'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kızıldeniz'in cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.