İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,988
  • EURO
    6,5632
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121029
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Niğde'de 'Parazit' operasyonu şüphelileri adliyede
Güncel

Niğde'de 'Parazit' operasyonu şüphelileri adliyede

NİĞDE'de, tefecilik yapıp, ihaleye fesat karıştıranlara yönelik düzenlenen 'Parazit' operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i, adliyeye sevk edildi.

DHA10.02.2020  11:25 - Güncelleme: 10.02.2020  11:25

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapıp, ihaleye fesat karıştıranlara yönelik Niğde ve Kayseri'de eş zamanlı 'Parazit' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, tabanca, 173 tabanca fişeği, muşta, tefecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarında kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, borç senetleri, haciz belgeleri ve tapu senetleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 kişi, adliyeye sevk edildi, 10 şüphelinin sorguları ise devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'
İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'

İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'
Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'

Türk dizilerine fetvalı yasak
Türk dizilerine fetvalı yasak

Türk dizilerine fetvalı yasak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.