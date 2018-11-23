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Niğde'de 'ruhsatsız tedavi' operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Niğde'de hacamat, hipnoz ve sülükle ruhsatsız tedavi hizmeti verdikleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ruhsatsız tedavi hizmeti verildiği ihbarı üzerine belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda doktor olmadıkları ve bakanlıkça yetkilendirilmedikleri halde hacamat, sülük ve hipnozla tedavi hizmeti veren, aralarında akademisyen, laborant, öğretmen ve ev kadınlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli tıbbi malzemeler ve sülükler bulundu.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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