Niğde’de uyuşturucu operasyonu:15 gözaltı
Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
- AA
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri 15 kişiyi gözaltına alınırken 55 kişi hakkında Başsavcılık tarafından işlem yapıldığı bildirildi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda eroin maddesi, esrar maddesi, metamfetamin maddesi, bonzai maddesi ele geçirildi.
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