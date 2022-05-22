Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesi Sakarya'ya gönderildi

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 2. sınıf öğrencisi İlayda Karakoca'nın Konya'daki cenaze töreninin ardından Ulukışla ilçesine dönen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Osmaniye'de programının ardından ilçeye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, beraberindekilerle Ulukışla Devlet Hastanesine giderek Küçük'ün ailesine taziyelerini iletti.

Bakanlar Soylu ve Yanık, Küçük'ün cenazesini memleketi Sakarya'ya uğurladı. Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.

Yanık ise Ulukışla ziyaretinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Kaza

Adana'dan Konya'ya giden H.A. yönetimindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.