Nihat Hatipoğlu'ndan ''Sezen Aksu'' tepkisi

19 Ocak 2022 Çarşamba 08:15 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 08:30

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle büyük tepki çekti.

Şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diye hakaret eden Sezen Aksu'ya bir tepki de Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

'HZ. ADEM İLE HAVVA İNSALIĞIN ORTAK KUTSALIDIR'

Hatipoğlu sosyal medya hesabından isim vermeden tepkisini dile getiren Hatipoğlu, "Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor. Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu'nun yaptığı paylaşımının ilk bölümünde ise "Hz. Adem meleklerin secde ettiği, Allah'ın bütün isim ve ilimleri öğrettiği bütün insanlığın babası, ilk insan ve ilk Peygamberdir. Hz. Havva da insanlığın annesidir. Hz. Adem ile Havva bütün dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır. Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür ve her insanı da rahatsız eder" denildi.