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Nijer’de Fransız keşif İHA'sı düştü

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Nijer’de, Fransa ordusuna bağlı keşif amaçlı kullanılan Reaper insansız hava aracının (İHA) bir görev dönüşünde Niamey Hava Üssü yakınında düştüğünü açıkladı.

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Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Stegger, olayın Cuma akşamı yaşandığı bilgisini vererek, kaza nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.
 
Enkazın Niamey’den birkaç kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyleyen sözcü, bu aşamada kazanın sebebinin bilinmediği bilgisini de verdi.
 
Fransa’nın, Sahel’deki radikal grupları izlemek için Niamey’de şu anda 4 adet Amerikan yapımı Reaper İHA’sı bulunuyor.
 
(Şark'ul Avsat)

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