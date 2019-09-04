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Nijer'de seller bir ayda 42 kişinin ölümüne yol açtı

Maradi kentinde, ağustos ayının başından bu yana etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sellerde 42 kişi yaşamını yitirdi

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Nijer'de şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle son bir ayda 42 kişi hayatını kaybetti.
 
İnsani Yardım ve Afet Yönetimi Bakanı Laouan Magagi, yaptığı açıklamada, Maradi kentinde, ağustos başından bu yana meydana gelen sellerde 42 kişinin öldüğünü belirtti.
 
Bakan Magagi, 69 bin 361 kişinin etkilendiği sellerde 5 bin 497 evin hasar gördüğünü ayrıca 829 hayvanını telef olduğunu kaydetti.
 
- Sel uyarısı yapılmıştı
 
Öte yandan Su Kaynakları Bakanlığının cuma günü yayımladığı bildiride, aşırı yağışlar nedeniyle Niamey Nehri'nde su seviyesinin benzeri görülmemiş şekilde yükseldiği belirtilerek, sel olabileceği uyarısında bulunulmuştu.
 
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) son yayımladığı rapora göre, Njier'de 2018'den bu yana meydana gelen sellerde 56 kişi hayatını kaybetti, 206 bin 513 kişi sellerden etkilendi.
 

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