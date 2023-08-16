Nijerya, Nijer'e kaçırılmaya çalışılan 4 bin 200 varil petrolü ele geçirdi

Nijerya Kebbi Eyaleti Gümrük Kontrolörü Ben Oramalugo, yaptığı açıklamada, Nijerya ile Nijer'in arasında kapatılan sınırlarının ardından bölgede güvenliğin artırıldığını belirtti.

Oramalugo, güvenlik görevlilerinin ülkenin Kebbi eyaletinden Nijer'e götürülmeye çalışılan 4 bin 200 varil kaçak petrol ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya hükümeti, 4 Ağustos'ta askerin yönetime el koyduğu Nijer ile tüm sınırlarını kapatmıştı.

- NİJER'DEKİ DARBE



Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor ancak Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.