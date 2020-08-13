AA 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:02

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basına yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletinde bulunan Gulumba Gana-Kumshe kara yolundaki Yamud bölgesinde Boko Haram'a hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Enenche, operasyonda örgüt kampının imha edildiğini, çok sayıda teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.