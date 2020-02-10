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Dışişleri Bakanlığı: Nijerya'da meydana gelen terör saldırısı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı 'Nijerya'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz.' denildi.

Star.com.tr10.02.2020  22:54 - Güncelleme: 10.02.2020  23:02

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden yayınlanan açıklamada "Nijerya'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı "Nijerya’nın Borno eyaletinde, 9 Şubat tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifade edildi.

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